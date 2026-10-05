Этиловый спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял отставку министра туризма Сергея Яковлева после его стычки с футболистами клуба «Нижний Новгород». На минувшей неделе в соцсетях появились видеозаписи, на которых чиновник, находясь в нетрезвом состоянии на железнодорожном вокзале, оскорблял игроков, требовал их задержания и кичился своим статусом в правительстве. Господин Яковлев извинился перед игроками и полицейскими и объяснил, что вмешался в чужой семейный конфликт, а футболисты попали под раздачу. За мелкое хулиганство его арестовали на трое суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

2 октября в соцсетях стали расходиться видеозаписи, на которых Сергей Яковлев нецензурно оскорбляет игроков, называет их чмошниками, упрекает в спортивных неудачах (по итогам минувшего сезона «Нижний Новгород» вылетел из премьер-лиги) и требует от полицейских задержать футболистов, настаивая, что согласовал этот вопрос с областным министром спорта Дмитрием Кабайло. Чиновник также грозился позвонить бенефициару команды Алексею Репику. Когда полицейские предложили господину Яковлеву написать заявление, тот ответил, что сделает это в кабинете главы нижегородского ГУ МВД Юрия Арсентьева — и оттуда «спустят бумагу». Сотрудники обратили внимание, что от министра пахнет алкоголем, после чего увели его в дежурный отдел вокзала Нижнего Новгорода.

Там Сергей Яковлев заявил, что согласен писать заявление только в кабинете начальника отделения транспортной полиции, поскольку является членом правительства Нижегородской области. Чиновник также пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с губернатором Глебом Никитиным и заместителем генпрокурора по Приволжскому федеральному округу Николаем Шишкиным. Судя по кадрам, предположительно, с регистраторов полицейских, чиновник кичился своим статусом и ругался матом. Однако задержан он не был и с угрозами покинул отделение.

Позднее на другой видеозаписи игроки «Нижнего Новгорода» рассказали о причинах скандала. По их словам, Сергей Яковлев вмешался в чужой семейный конфликт: якобы одна из пассажирок поезда выпивала со своим спутником в вагоне-ресторане и набросилась на него, а маленькая дочь пыталась остановить драку. Игроки, которые возвращались из Москвы после победы над ЦСКА со счетом 3:1 в контрольном матче, решили успокоить пассажиров, однако министр переключился на них.

В итоге господин Яковлев извинился перед игроками. На покаянном видео он признал, что «объективно был неправ и ситуация кривая». Чиновник сообщил, что пытался увести участницу конфликта, но «дальше уже по накатанной снежный ком и понесся, все произошло на эмоциях». Он заверил, что негатива к клубу не имеет, и пожелал коллективу скорейшего возвращения в премьер-лигу. После отставки теперь уже бывший министр написал на своей странице в соцсети, что полностью принимает ответственность за произошедшее. На звонки “Ъ” он не ответил.

Подобное поведение чиновника не может быть оправдано, заявил губернатор Глеб Никитин. Он напомнил, что употребление алкоголя в нерабочее время не запрещено, однако последствия в виде публичного конфликта, нецензурной брани и апелляции к своей должности недопустимы. «Если бы эта история не получила публичного распространения, скорее всего, она так и осталась бы рядовым бытовым эпизодом. Но публичный статус накладывает совершенно другую меру ответственности. Министр не перестает быть министром после окончания рабочего дня. Все необходимые оценки произошедшего Сергей Яковлев от меня уже получил в самой жесткой форме»,— заверил губернатор, пообещав в ближайшее время назвать кандидатов на вакантную должность.

Сергея Яковлева Канавинский райсуд арестовал на трое суток за мелкое хулиганство.

Роман Рыскаль