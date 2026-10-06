Средняя зарплата в Удмуртии достигла 85,2 тысячи рублей в июле

Среднемесячная зарплата составила 85,2 тыс. руб., увеличившись на 12% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Реальная зарплата за 12 месяцев выросла на 5,6%, следует из данных Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый высокий показатель в июле был в сфере информации и связи — 131,7 тыс. руб. В финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составила 118,2 тыс. руб., в добыче полезных ископаемых — 116,4 тыс. руб., на обрабатывающих производствах — 107,5 тыс. руб.

Ниже всего средняя зарплата была в сфере гостиниц и предприятий общественного питания — 43 тыс. руб. В образовании показатель составил 48,9 тыс. руб.

По уровню номинальной зарплаты Удмуртия заняла пятое место среди регионов ПФО. Выше показатели были в Татарстане — 102,5 тыс. руб., Нижегородской области — 90,4 тыс. руб., Пермском крае — 90,4 тыс. руб. и Самарской области — 85,9 тыс. руб.