Арзамас первым из исторических поселений РФ обновил градостроительные нормы

Город Арзамас Нижегородской области первым из 46 исторических поселений федерального значения в России полностью обновил градостроительные нормы: Министерство культуры РФ новым приказом утвердило предмет охраны и границ территории Арзамаса, заменив документы 2017 и 2019 годов по охране исторического поселения. Это устранило правовые коллизии и создало четкую юридическую основу для развития инфраструктуры, пояснили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что новый регламент жестко защищает аутентичный облик центра, но при этом дает городу и инвесторам понятный алгоритм действий. «Сохранение исторической среды и развитие туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" — это фундамент для повышения качества жизни арзамасцев и создания комфортных общественных пространств. Привлекая туристов, мы получаем дополнительные инвестиции в инфраструктуру», — отметил он.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков добавил, что переход к новому приказу потребовал колоссальной работы по инвентаризации и геодезической привязке каждого дома. Сейчас историческая территория города оцифрована: в документе прописаны все параметры — от высоты карниза и угла ската крыши до цветовой гаммы и материалов фасадов. Границы территории закреплены 132 геодезическими координатами с погрешностью 0,5 м, что исключает споры о попадании конкретных участков в охранные зоны.

Под защиту взяли 524 исторически ценных объекта. Аварийные здания, которые не подлежат восстановлению, выведены из оборота. «Теперь участки можно освобождать под благоустройство и инвестпроекты», — уточнил мэр.

Также регламентом запрещено хаотичное размещение внешних блоков кондиционеров и антенн на памятниках.

Работа по обновлению документов продолжится — потребуются изменения в местные Правила землепользования и застройки и требования к архитектурно-градостроительному облику. Мэрия ведет сбор коммерческих предложений для начала актуализации этих документов.

Галина Шамберина