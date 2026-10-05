Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 6 октября

Австралийский доллар 58,8826
Английский фунт 112,5249
Белорусский рубль 27,9645
Гонконгский доллар* 10,8206
Дирхам ОАЭ 23,1262
Доллар США 84,9309
Евро 95,3349
Индийская рупия** 88,2096
Казахстанский тенге** 18,9692
Канадский доллар 59,6174
Китайский юань 12,6491
СДР 115,0032
Сингапурский доллар 66,2333
Турецкая лира* 17,3279
Украинская гривна* 18,8499
Шведская крона* 84,4419
Швейцарский франк 102,4004
Японская иена** 53,8219

*За 10. **За 100.