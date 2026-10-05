Черноземье 05.10.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 6 октября Австралийский доллар 58,8826 Английский фунт 112,5249 Белорусский рубль 27,9645 Гонконгский доллар* 10,8206 Дирхам ОАЭ 23,1262 Доллар США 84,9309 Евро 95,3349 Индийская рупия** 88,2096 Казахстанский тенге** 18,9692 Канадский доллар 59,6174 Китайский юань 12,6491 СДР 115,0032 Сингапурский доллар 66,2333 Турецкая лира* 17,3279 Украинская гривна* 18,8499 Шведская крона* 84,4419 Швейцарский франк 102,4004 Японская иена** 53,8219 *За 10. **За 100.