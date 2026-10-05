Более тысячи муниципальных работников продолжают дежурство на нижегородских АЗС

Дежурство на сетевых АЗС в Нижнем Новгороде продолжают более тысячи сотрудников мэрии и муниципальных предприятий. В условиях временного дефицита бензина муниципальные работники начали дежурство на заправках летом 2026 года, в начале октября мэр Юрий Шалабаев рассказал о возобновлении этой работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Добровольцы встречают водителей на въезде к заправкам, консультируют по наличию топлива и следят за соблюдением правила «чет-нечет».

Сотрудница администрации Канавинского района Ирина Иванцова, вышедшая добровольцем на АЗС на Мещерском бульваре, рассказала, что вместе с коллегами они помогают распределять поток машин по колонкам, чтобы не создавались длинные очереди и не было помех дорожному движению. Также они информируют водителей по наличию бензина.

«Наша функция — разгружать заправку, то есть направлять машины, у кого с правым баком в соответствующие колонки, слева — соответствующие. Машин больше тех, что справа, они, соответственно, быстрее проезжают», — добавила сотрудница подведомственного департаменту развития туризма и внешних связей учреждения Светлана Клюшина.

Галина Шамберина