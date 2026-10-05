Арестованы два высокопоставленных чиновника Исаклинского района Самарской области

Двое чиновников администрации Исаклинского района Самарской области подозреваются в получении взятки, сообщили в областном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены сведения, согласно которым начальник отдела архитектуры и градостроительства и заместитель руководителя управления закупок и строительства вымогали денежные средства в значительном размере от подрядчика, выполняющего строительные работы на территории с. Исаклы», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ с поличным. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сабрина Самедова