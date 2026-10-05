Самарские спортсмены стали чемпионами мира по гребле на лодках «Дракон» в Китае

В Китае с 28 сентября по 3 октября прошел чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон». В составе сборной России, участвовавшей в соревнованиях в нейтральном статусе, выступили спортсмены из Самарской области. В различных дисциплинах они завоевали 8 медалей чемпионата. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Золото получили спортсмены в трех дисциплинах: «Д-8 2000 м, мужчины» — Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов, «Д-10 500 м, смешанный» — Юрий Косых, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Елизавета Выпряжкина, Анна Панферова, «Д-10 2000 м, мужчины» — Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов, Юрий Косых, Анна Панферова

В дисциплинах «Д-10 500 м, женщины» Кристина Полежай, Алена Вербина и «Д-10 200 м, смешанный» Юрий Косых, Дмитрий Петров, Антон Лычагин, Елизавета Выпряжкина, Анна Панферова завоевали серебряные медали.

Бронзовые медали получили: Кристина Полежай (Д-8 2000 м, женщины), Кристина Полежай, Алена Вербина (Д-10 500 м, женщины), Егор Шандер, Антон Лычагин, Дмитрий Петров, Роман Кругляков, Олег Шелегов, Юрий Косых, Анна Панферова ( Д-10 500 м, мужчины).

Руфия Кутляева