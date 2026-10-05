«Магнит» может открыть агроагрегатор в Астраханской области

«Магнит» рассматривает Астраханскую область для открытия агроагрегатора. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на руководителя проекта «Фермерские товары» ГК «Магнит» Марину Дейнегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Компания изучает регионы с развитой логистикой и большой представленностью гипермаркетов, поскольку фермерская продукция продается прежде всего в магазинах большого формата. Помимо Астрахани, в числе потенциальных площадок Ростовская область.

Если проект запустят, астраханские производители овощей и бахчевых смогут поставлять продукцию в магазины торговой сети через механизм агроагрегации.

«Магнит» уже развивает агроагрегаторы в Краснодарском крае и Дагестане, а в Волгоградской области работает через кооператив-партнер. Продукты малых предприятий формируют около 10% выручки сети.

Нина Шевченко