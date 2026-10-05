«Магнит» может открыть агроагрегатор в Астраханской области
«Магнит» рассматривает Астраханскую область для открытия агроагрегатора. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на руководителя проекта «Фермерские товары» ГК «Магнит» Марину Дейнегу.
Фото: Нина Шевченко
Компания изучает регионы с развитой логистикой и большой представленностью гипермаркетов, поскольку фермерская продукция продается прежде всего в магазинах большого формата. Помимо Астрахани, в числе потенциальных площадок Ростовская область.
Если проект запустят, астраханские производители овощей и бахчевых смогут поставлять продукцию в магазины торговой сети через механизм агроагрегации.
«Магнит» уже развивает агроагрегаторы в Краснодарском крае и Дагестане, а в Волгоградской области работает через кооператив-партнер. Продукты малых предприятий формируют около 10% выручки сети.