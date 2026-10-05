Варгашинскую полицию возглавил Александр Колодий

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» назначен подполковник полиции Александр Колодий. Об этом сообщает пресс-служба УМД России по Курганской области.

Александру Колодию 39 лет. Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году. С 2006 по 2013 год служил участковым уполномоченным милиции (полиции). С 2013-го по 2025-й проходил службу на разных должностях в дежурной части. В 2025–2026 годах был заместителем начальника ОМВД России по Красноармейскому району Краснодарского края — начальником полиции.

Виталина Ярховска