В Лысьве ищут инвестора для объекта культурного наследия

В Лысьве выставлен на торги объект культурного наследия «Дом купцов Шиловых с торговыми лавками». Об этом сообщается на сайте «Дом.рф». Начальная цена составляет 4,38 млн руб. Заявки принимаются до 9 ноября. Торги пройдут 13 ноября.

Здание расположено по адресу: ул. Смышляева, 32. Общая площадь составляет 260,4 кв. м, площадь участка — 1012 кв. м.

Здание было построено в начале XX века и принадлежало купцу Ивану Шилову. Изначально это были два самостоятельных строения: полутораэтажный жилой дом и двухэтажный кирпичный флигель. На первом этаже и во флигеле располагались торговые лавки, где продавались бакалейные и мануфактурные товары.