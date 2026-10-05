В Челябинске арестовали водителя после гибели в ДТП юноши на электровелосипеде

Центральный районный суд Челябинска избрал 50-летнему местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель 18-летнего горожанина на электровелосипеде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, днем 3 октября этого года пьяный водитель Haval H6 врезался в попутно двигавшийся электровелосипед под управлением 18-летнего местного жителя около дома №122 на улице Новороссийской. После этого автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Qashqai. В результате ДТП юноша на велосипеде погиб на месте.

Виталина Ярховска