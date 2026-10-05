В Сызрани возбудили уголовное дело о противоправных действиях воспитателя детского лагеря

В Сызрани возбудили уголовное дело по информации о том, что воспитатель детского лагеря совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что в размещенном в социальных сетях видео зафиксирован факт противоправных действий в отношении воспитанников детского лагеря. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Руфия Кутляева