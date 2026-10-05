«РКС-Чистые воды» выиграл иск к нижегородскому ОКО на 39 млн рублей

Московское ООО «РКС-Чистые воды» выиграло иск к АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) о взыскании почти 39 млн руб. задолженности, говорится в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области. Истец выступал субподрядчиком первой очереди модернизации Нижегородской станции аэрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в июне 2025 года стороны заключили договор за 72,3 млн руб. Но товар был поставлен в том же месяце только на 37,7 млн руб., о чем контрагенты в августе заключили допсоглашение.

Однако ОКО оплату не произвел и настаивал в суде, что товар поступил на меньшую сумму и не мог быть принят до выяснения всех обстоятельств.

Но суд отверг его доводы, указав на передаточный акт от 26 июня и на допсоглашение от 21 августа, в которых ответчик согласился с количеством фактически поставленного товара. Отверг суд и довод о том, что товар был оприходован только 12 декабря, так как приходный ордер — это внутренний документ ответчика.

Суд решил взыскать с ОКО основную сумму долга — 37,7 млн руб. — и проценты за просрочку его уплаты, начиная с 24 декабря 2025 года.

Галина Шамберина