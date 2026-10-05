В Челябинской области задержали поезда из-за непогоды

В связи со снегопадом 5 октября в Челябинской области были задержаны три поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

На участке Тундуш — Бердяуш на два часа опаздывает пригородный поезд №6129 Златоуст — Кропачево, на 40 минут: №7159 Челябинск — Уфа — Дема. Также на участке Златоуст — Аносово задержан пассажирский поезд дальнего следования №97 Тында — Кисловодск на 20 минут. Сотрудники ЮУЖД стараются максимально сократить отставание этих маршрутов.

Виталина Ярховска