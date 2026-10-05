В Самаре суд рассмотрит дело о превышении должностных полномочий экс-директором Управления капитального строительства

Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ СО «Управление капитального строительства», который обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает прокуратура Самарской области. По информации «Ъ-Волга», речь идет об Евгении Тихонове.

По информации надзорного ведомства, в ноябре — декабре 2023 года директор учреждения «организовал приемку и оплату медицинского оборудования, инвентаря и мебели для строящегося детского отделения Самарской психиатрической больницы». На момент подписания актов приемки и оплаты контракт на поставку оборудования был расторгнут за нарушение сроков исполнения.

На основании фиктивных документов из бюджета Самарской области на счета коммерческих организаций перечислили более 34 млн руб., причинив ущерб региональному бюджету.

В настоящее время объект строительства не завершен, ведутся дополнительные проектные работы. В отношении руководителей коммерческих организаций расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Руфия Кутляева