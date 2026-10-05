Бюджет Башкирии за три года выделит 2,9 млрд рублей на поддержку инициатив

Министерство финансов Башкирии представило для антикоррупционной экспертизы проект приоритетной региональной программы «Развитие инициативного бюджетирования в Республике Башкортостан» на 2026 — 2028 годы. Документ определяет основные целевые показатели и объемы финансирования таких механизмов поддержки гражданских проектов, как «Программа поддержки местных инициатив», «Реальные дела», «Башкирские дворики», школьные инициативы, развитие сети предуниверсариев, «Наше село» и молодежное инициативное бюджетирование.

Власти рассчитывают, что к 2028 году все муниципалитеты Башкирии будут охвачены программами инициативного бюджетирования. Число реализованных проектов инициативного бюджетирования должно достичь 1039.

Общий трехлетний бюджет таких программ, вне зависимости от источников финансирования, превысит 3,5 млрд руб., надеются в минфине. Бюджет Башкирии выделит на эти цели 2,81 млрд руб., причем в 2027 году республиканское финансирование, предполагается, сократится с 950,6 млн до 903,6 млн руб., а затем увеличится до 953,6 млн руб. На «Башкирские дворики», например, в 2027 году планируется выделить 50 млн руб., в 2028 — 100 млн руб. На местные бюджеты придется 410,9 млн руб. расходов. Сами граждане должны выделить 316,5 млн руб. В проекте отмечается, что объемы финансового обеспечения будут определены после принятия законов о бюджете на 2027 и 2028 годы.

В прошлом году расходы бюджета Башкирии на поддержку инициативного бюджетирования составили 907,4 млн руб.

Идэль Гумеров