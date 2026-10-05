Родители задержанного в Ижевске активиста Морозова приехали в отдел полиции

Сегодня утром родители задержанного активиста Дмитрия Морозова, обвиняемого в хранении наркотиков, — Валерий и Елена Царенко — находились в Первомайском отделе полиции в Ижевске. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил представитель МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Морозов, Telegram Фото: Дмитрий Морозов, Telegram

«Сотрудники полиции их не доставляли, они самостоятельно туда приехали <...> Следственных действий в отношении них не совершалось, так как они не являются задержанными или подозреваемыми»,— сказал он.

Причину нахождения близких активиста в отделе полиции представитель МВД не назвал, сославшись на законодательство о персональных данных.

Как писал «Ъ-Удмуртия», Дмитрия Морозова, известного организацией митинга против фальсификаций на выборах, задержали 2 октября. По словам его девушки Дарьи Багиной, на следующий день в квартире у родителей Морозова сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли компьютерную технику. «Силовики утверждают, что якобы нашли в шкафчике в его комнате наркотики»,— написала она. На запрос «Ъ-Удмуртия» в ФСБ на момент публикации не ответили.

Адвокат Морозова направил жалобу в прокуратуру и уполномоченному по правам человека. По словам Дарьи Багиной, в период задержания к обвиняемому не допускали защитника и не давали связаться с родственниками. Вечером 4 октября она сообщила, что адвокат смог попасть к Морозову. Сегодня суд в Ижевске изберет Морозову меру пресечения по делу о наркотиках (ст. 228 УК).

Дмитрий Морозов — активист из Ижевска. Ему 27 лет. В прошлом он состоял в левом оппозиционном Российском социалистическом движении (РСД самораспустилось после внесения в реестр иноагентов в мае 2024 года). Известно о задержании Дмитрия Морозова в январе 2021 года. Себя активист называет демократическим социалистом.

В начале октября Морозов организовывал митинг за честные выборы в столице Удмуртии. 22 сентября в администрацию города поступило уведомление о проведении публичного мероприятия, целью которого было заявлено «выражение общественного мнения в поддержку честных выборов и против фальсификации». Отказ пришел через два дня. В муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией»: в частности, крепления букв находятся в аварийном состоянии.

1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал администрацию города повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации несогласных с результатами прошедших выборов, поскольку в ответе муниципалитета не были предложены альтернативные площадки для мероприятия. На заседание пришло около 30 человек.