«Челбаскет» выиграл южноуральское дерби на старте сезона

Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал победу в первом матче сезона 2026/27, обыграв магнитогорский «Металлург». Встреча в рамках южноуральского дерби прошла в Магнитогорске во Дворце спорта имени Ромазана и завершилась со счетом 79:93 в пользу гостей.

Челябинская команда лидировала на протяжении всей игры, завершив встречу с преимуществом в 14 очков. Для «Челбаскета» этот матч стал открытием регулярного чемпионата, который клуб начал с выездной серии. Согласно календарю, следующая игра клуба назначена на понедельник 12 октября с Куполом-Родниками (Ижевск). Матч челябинского клуба пройдет в гостях, на спортивном коворке «Арена».

Евгений Рыженьков