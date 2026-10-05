В пермском ТЦ продают сэндвич-шоп

В Перми продают сэндвич-шоп «Уно бистро», расположенный в ТЦ «Колизей Атриум». Объявление размещено на сайте «Авито». Стоимость готового бизнеса — 5 млн руб.

Как указано в объявлении, средняя ежемесячная выручка заведения составляет 2,4 млн руб., прибыль — 536 тыс. руб. Окупаемость — 10 месяцев. Площадь арендуемого под сэндвич-шоп помещения составляет 93 кв. м, количество посадочных мест — 32. В меню заведения — сэндвичи на итальянской фокачче c pазными начинками.

Сэндвич-шоп в техническом режиме открылся в декабре 2025 года. Проект запустил Сергей Шаклеин — бренд-шеф сети кофеен Red Cup, ресторана «Игрушки», кафе К16 и «Ранних пташек». «Уно бистро» располагается в помещении, которое раньше занимало азиатское бистро «Кобуцу».