ММК переходит на единую рабочую платформу коммуникаций

Магнитогорский металлургический комбинат запускает единую коммуникационную платформу «ММК-Онлайн» в рамках повышения уровня информационной безопасности. Новое решение полностью заменит публичные мессенджеры, объединив в защищенном контуре рабочие чаты, видеоконференции и внутренние бизнес-сервисы компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Платформа обеспечивает работников полным спектром инструментов, среди которых обмен текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, групповые чаты, организация видеоконференцсвязи с любых устройств и планирование времени в сервисе «Календарь». Напрямую через интерфейс приложения доступна работа с корпоративной почтой, а также согласование и подписание документов в системе электронного документооборота «Атач».

«ММК-Онлайн становится полноценным цифровым рабочим местом. Мы внедряем его, чтобы сделать коммуникацию внутри команд мгновенной, а доступ к сервисам компании – простым и удобным», – прокомментировал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

ПАО «ММК»