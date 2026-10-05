Участок берега Камского водохранилища в Перми изъяли из частного владения

Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора об оспаривании права частной собственности на часть земельного участка на Корсуньской улице в Орджоникидзевском районе Перми.

Основанием для обращения прокурора в суд стала информация о незаконной приватизации береговой полосы Камского водохранилища. В ходе суда было установлено, что земельный участок, находящийся в частной собственности, частично образован за счет земель водного фонда и береговой полосы Камского водохранилища, что запрещено Земельным кодексом РФ.

Судом признано отсутствующим право частной собственности на земли водного фонда и береговую полосу. Решение суда вступило в законную силу, апелляционной и кассационной инстанциями подтверждена законность вынесенного решения.