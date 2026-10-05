В Челябинске рабочего будут судить за гибель коллеги

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 49-летнего ответственного исполнителя работ на строительном объекте подрядной организации. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, утром 17 августа этого года исполнитель самовольно покинул строительную площадку на улице Артиллерийской, оставив коллег без надзора. В результате этого 26-летний штукатур, работавший без средств индивидуальной защиты на крыше 21-этажного здания, упал и погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска