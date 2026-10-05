Суд в Новокуйбышевске вернул в собственность государства санаторий «Автотранспортник» в Туапсе

Новокуйбышевский городской суд Самарской области распорядился вернуть в собственность государства санаторий «Автотранспортник» в Туапсе Краснодарского края. Информацию «Ъ-Волга» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Как отметил собеседник издания, решение пока не вступило в законную силу.

Объект в Краснодарском крае принадлежит АО «Санаторий "Автотранспортник"». По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником организации является АО «Инрос». Возглавляет АО «Санаторий "Автотранспортник"» Роман Бугайцов.

В 2024 году правоохранительные органы начали расследовать уголовное дело о мошенничестве при приватизации санатория, находившегося в собственности Новокуйбышевска. В рамках расследования силовики провели обыски в городской думе, председателем которой в тот период был Юрий Ферапонтов.

В сентябре этого года стало известно об аресте индивидуального предпринимателя Анастасии Ферапонтовой, супруги Юрия Ферапонтова, и руководителя АО «Инрос» Владимира Ведехина.

Сабрина Самедова