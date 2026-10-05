Врио главы Новосергиевского района в Оренбуржье назначен Назар Нехаев

Назара Нехаева назначили временно исполняющим полномочия главы Новосергиевского района. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, Назар Нехаев родился в Оренбуржье, у него большой управленческий опыт. Он более 26 лет проработал в администрации Илекского района, из них 16 лет — в качестве заместителя главы, последние шесть лет — в должности первого заместителя главы Илекского района.

«Новосергиевский район — муниципальное образование с крупными предприятиями АПК и развитой социальной инфраструктурой. Нужно и дальше укреплять позиции муниципального образования, как на региональном уровне, так и за пределами нашей области. Это, несомненно, большая ответственность. Но, уверен, Назару Леонтьевичу это будет по плечу», — отмечает Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева