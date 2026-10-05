Только 5,8% россиян считают Татарстан приоритетным регионом для переезда. Еще 34,2% допускают вариант переезда в республику, но считают его маловероятным, сообщил руководитель агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Только 5,8% россиян считают Татарстан приоритетным регионом для переезда

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Только 5,8% россиян считают Татарстан приоритетным регионом для переезда

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

28,8% готовы рассмотреть переезд в другой регион при определенных обстоятельствах, а 31,2% не рассматривают Татарстан.

Согласно исследованию, если бы респонденты решили переехать в Татарстан, 35,4% выбрали бы Казань, 6,6% — Набережные Челны, 5,4% — Нижнекамск, 4,6% — Зеленодольск.

О республике хорошо осведомлены 23,7% опрошенных, еще 49,8% имеют общее представление, 24,1% слышали только название республики, а 2,4% впервые услышали о Татарстане.

Анна Кайдалова