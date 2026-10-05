В Оренбуржье появился онлайн-сервис для поиска захоронений

Минцифры Оренбургской области сообщило о запуске бесплатного онлайн-сервиса для поиска захоронений на территории региона. Платформа позволяет искать захоронения по приблизительным датам: после ввода границ периода рождения и смерти система подбирает возможные варианты на основе собранных данных. Данные появились в официальных соцсетях ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Для поиска нужно открыть геоинформационный портал Оренбуржья, выбрать раздел «Поиск места памяти» и ввести ФИО умершего и данные о датах. Система выдаст информацию о кладбище, секторе, ряде и участке. При наличии снимка в фотоархиве можно ознакомиться с фотографией надгробия. К сведениям ниже дополнительно прилагается карта со спутника, а также точные координаты захоронения.

Яна Вежлева