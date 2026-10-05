Работодатели Удмуртии чаще всего учитывают профпереподготовку при найме

Профессиональную переподготовку учитывают при найме 44% работодателей Удмуртии, следует из исследования hh.ru. Сертификаты, подтверждающие знания и навыки, принимают во внимание 38%, стажировки — 28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Еще 23% работодателей обращают внимание на курсы повышения квалификации, включая экспресс-курсы, 8% — на дистанционное обучение и онлайн-курсы. Второе высшее образование учитывают 5%, магистратуру, MBA и аспирантуру или докторантуру — по 3%.

Отраслевая специфика влияет на требования к дополнительному образованию. Профессиональную переподготовку чаще всего учитывают в строительстве, недвижимости, эксплуатации и проектировании — 52% работодателей. В тяжелой промышленности показатель составляет 43%, в ИТ и финтехе — 41%.

При найме руководителей и топ-менеджеров профпереподготовку учитывают 54% работодателей, финансовых специалистов и инженеров — по 53%. Курсы повышения квалификации наиболее востребованы при подборе маркетологов — 55% и финансистов — 49%.

При этом 77% работодателей готовы платить выше рынка сотрудникам с дополнительными компетенциями. У 51% компаний такая практика распространяется только на отдельные специальности, еще 26% готовы платить больше любому сотруднику с дополнительными компетенциями. Чаще всего повышенную оплату предлагают в легкой промышленности — 65% работодателей, строительстве и недвижимости — 63%, добыче и переработке ископаемых — 62%.