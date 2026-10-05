В Прикамье количество установленных самозапретов на кредиты выросло на 12,6%

В сентябре 2026 года жители Пермского края установили 14,4 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. По сравнению с августом это количество увеличилось на 12,6%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество самозапретов, установленных на портале «Госуслуги», в сентябре в Пермском крае составило 12,3 тыс., установленных через МФЦ — 2,1 тыс.

По данным НБКИ, в сентябре общее число установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов составило 735 тыс., что на 10,5% больше, чем в августе. Больше всего самозапретов было установлено в Москве (67,4 тыс.), Московской области (45,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (34,2 тыс.).