Челябинские бизнесмены могут взять заем после атаки БПЛА на объекты маркетплейсов

В Челябинской области запущена программа поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак беспилотников на логистические объекты маркетплейсов. В рамках специальной программы «Новый старт» они могут взять льготный микрозайм для восстановления деятельности, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Лимит микрозайма составляет до 5 млн руб. для производственных компаний и субъектов креативных индустрий по ставке от 1%, для других организаций ставка определяется в зависимости от вида деятельности и наличия залога. Средства можно также направить для оптимизации имеющейся долговой нагрузки. Чтобы воспользоваться деньгами, предпринимателю необходимо подтвердить свой статус, предоставив документы от уполномоченных органов или маркетплейса о признании заявителя пострадавшим в результате террористических актов — атак БПЛА, ракет или иных средств поражения. Инициатива является региональной и дополняет федеральный пакет мер поддержки.

Виталина Ярховска