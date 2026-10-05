В Самаре суд оштрафовал владельца маломерного судна за незаконную перевозку пассажиров

Мировой судья судебного участка № 26 Ленинского судебного района Самары привлек судоводителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Ему назначен штраф в размере 50 тыс. руб., сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как отмечают в ведомстве, в июле 2026 года на реке Волга в Ленинском районе владелец маломерного судна марки «Циркон АМГ570» оказывал услуги по перевозке пассажиров. При этом у него не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта.

Небезопасные услуги могли повлечь угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Руфия Кутляева