Белгородца задержали за подготовку к подрыву объекта топливно-энергетического комплекса

В Белгородской области задержан местный житель 2002 года рождения, подозреваемый в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, белгородец общался с украинскими кураторами в мессенджере Telegram. По их заданию он собирал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса в Старом Осколе для дальнейшей диверсии. После задержания у фигуранта обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Также установлено, что спецслужбы Украины неоднократно привлекали белгородца в качестве курьера, которому обманутые мошенниками россияне передавали свои деньги. На допросе мужчина рассказал, что сам был завербован через звонок аферистов. После этого его отправляли в «командировки» по разным городам России, чтобы он проводил инкассацию похищенных средств. Часть из них ему разрешали оставить в качестве вознаграждения. Также компенсировались расходы на переезды и перелеты.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали жителя Пермского края 2006 года рождения. Уточняется, что он собирал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса в Перми. За это ему обещали крупное денежное вознаграждение и вывод на территорию Евросоюза. Мужчина также находится под стражей.

Алина Морозова