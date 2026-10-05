Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 8,4% за январь-август

За январь—август оборот розничной торговли в Удмуртии составил 364,4 млрд руб. Оборот оптовой торговли достиг 406 млрд руб. Это следует из данных Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В товарной массе оптовый оборот увеличился на 11,2% по сравнению с январем—августом 2025 года. Более половины оборота — 55% — пришлось на субъекты малого предпринимательства.

Оборот розничной торговли за год вырос на 8,4% в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания составил 25,9 млрд руб., увеличившись на 2,4%.