В крупнейших городах Самарской области официально стартует отопительный сезон

В крупнейших городах Самарской области подписаны постановления о старте отопительного сезона. В Самаре отопительный сезон стартовал сегодня, 5 октября. При этом социальные объекты начали подключать к отоплению в минувшую пятницу, 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Завтра к теплу начнут подключать многоквартирные дома в Чапаевске. В среду, 7 октября, отопительный сезон стартует в Сызрани. В первую очередь тепло начнут подавать на социально значимые объекты. В Новокуйбышевске отопительный сезон стартует 12 октября.

В Тольятти отопительный сезон начался 2 октября.