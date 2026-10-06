В Черноземье 7 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +19°C

В среду, 7 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +7°C до +19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +12°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +15°C, а ночью снова будет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +13°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается вновь +14°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +12°C, днем будет до +17°C, вечером — +14°C, а ночью температура опустится до +9°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +13°C, днем поднимется до +17°C, вечером вновь будет +13°C, а ночью столбик термометра покажет +9°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — +8°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +13°C, днем — +17°C, вечером снова — +13°C, а ночью столбик термометра опустится до +7°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова