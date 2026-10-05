Федеральные трассы в Челябинской области расчищают 60 спецмашин
В Челябинской области на федеральные трассы выпустили 61 единицу техники для уборки проезжих частей от снега. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.
На дорогах работают 32 комбинированные дорожные машины, восемь тракторов, пять погрузчиков, 14 патрульных автомобилей, один грейдер и один экскаватор. В течение суток на территории региона прогнозируются осадки в виде замерзающего дождя и мокрого снега. Температура воздуха ожидается в пределах от +4°C до –1°C.