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В Саратовской области проверяют обстоятельства отравления семьи угарным газом

В Саратовской области, предположительно, от отравления угарным газом госпитализировали семью из трех человек. Организована процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

В Аркадаке семья из трех человек госпитализирована с признаками отравления угарным газом

В Аркадаке семья из трех человек госпитализирована с признаками отравления угарным газом

Фото: astrobl.ru

В Аркадаке семья из трех человек госпитализирована с признаками отравления угарным газом

Фото: astrobl.ru

По предварительным данным, инцидент произошел 5 октября в Аркадаке. В больницу доставили супружескую пару и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

«Причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования», — сообщили в региональном следкоме. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Марина Окорокова