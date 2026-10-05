В Саратовской области проверяют обстоятельства отравления семьи угарным газом

В Саратовской области, предположительно, от отравления угарным газом госпитализировали семью из трех человек. Организована процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аркадаке семья из трех человек госпитализирована с признаками отравления угарным газом

Фото: astrobl.ru В Аркадаке семья из трех человек госпитализирована с признаками отравления угарным газом

Фото: astrobl.ru

По предварительным данным, инцидент произошел 5 октября в Аркадаке. В больницу доставили супружескую пару и их малолетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

«Причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования», — сообщили в региональном следкоме. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Марина Окорокова