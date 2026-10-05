Суд Удмуртии отказал работодателю во взыскании с инженера 5 млн рублей

Воткинский районный суд Удмуртии отказал в иске о взыскании с инженера строительного контроля 5 млн руб. ущерба и упущенной выгоды. Работодатель связал убытки с нарушением сотрудником регламента оповещения о возгорании на объекте заказчика. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

16 марта на объекте крупного нефтехимического предприятия произошло локальное возгорание пластикового блока градирни. Подрядчик ликвидировал его примерно за минуту, пострадавших не было. По версии работодателя, инженер должен был сообщить о происшествии по телефону, однако ограничился отправкой фотографий в рабочий чат. Руководство увидело сообщения только на следующий день из-за нестабильной связи. В этот день действовал сигнал «Беспилотная опастность».

Работодатель потребовал взыскать с сотрудника 100 тыс. руб. штрафа, выставленного заказчиком, и 4,9 млн руб. упущенной выгоды. По мнению истца, причиной потери дополнительного соглашения с заказчиком почти на 50 млн руб. стало нарушение работником порядка оповещения.

Суд указал, что по ст. 238 ТК РФ с работника не может взыскиваться упущенная выгода. Потеря контракта относится к коммерческим рискам работодателя и не является прямым действительным ущербом. Выплата штрафа контрагенту также не была признана ущербом, причиненным имуществу.

Кроме того, суд отметил, что должность инженера строительного контроля не предполагает полной материальной ответственности, а работодатель не издал приказ о взыскании ущерба в установленный законом месячный срок. В результате в удовлетворении иска отказано.