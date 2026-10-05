На Куйбышевской железной дороге зафиксирован рост пассажиропотока

Число пассажиров, отправившихся с вокзалов и станций Куйбышевской железной дороги, увеличилось на 6,2% в период с января по сентябрь 2026 года. За девять месяцев текущего года услугами перевозчика воспользовались 17,3 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, основной рост зафиксирован в пригородном сообщении, где число пассажиров составило 13,3 млн (+7,8%). В дальнем следовании показатель достиг 4 млн человек, что на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Общий пассажирооборот за январь–сентябрь 2026 года равен 4,4 млрд пасс-км (+0,8%). Из них 724 млн пасс-км приходится на пригородные маршруты (+14,5%), а 3,9 млрд пасс-км — на дальние поездки.

В сентябре 2026 года с вокзалов и станций дороги отправились 1,9 млн пассажиров, что на 6,5% выше показателя за аналогичный месяц 2025 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,5 млн человек (+7,3%), в дальнем — 421 тыс. (+4%).

Пассажирооборот за сентябрь составил 528 млн пасс-км (+6,7%). В пригородном сообщении этот показатель достиг 83 млн пасс-км (+17,3%), в дальнем следовании — 445 млн пасс-км (+4,9%).

Андрей Сазонов