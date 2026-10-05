Кировские предприятия рассчитывают заключить контракты с Белоруссией на 3 млрд
Предприятия Кировской области рассчитывают заключить контракты на поставку продукции в Белоруссию на 3 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов.
Кировские предприятия рассчитывают заключить контракты с Белоруссией на 3 млрд
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По итогам участия в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» компания «Кирскабель» договорилась о возможном участии в строительстве второго энергоблока БелАЭС и модернизации электросетевого комплекса Белоруссии. Также стороны обсудили создание в Кировской области сборочного производства лифтов.
Белорусская станкостроительная компания выразила готовность войти в межрегиональный кластер станкостроения, созданный Кировской областью. Также в этом году в Кирове планируют провести заседание рабочей группы по сотрудничеству с Белоруссией.