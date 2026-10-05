В Перми нашли инвестора для старинного особняка на шоссе Космонавтов

В Перми прошли торги по по объекту культурного наследия регионального значения «Флигель купца Лаптева с воротами». Как сообщает краевое минимущество, победителем стало ООО «СЗ "Магнолия"», которое возьмет на себя обязательства по реставрации объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Площадь здания составляет 533,4 кв. м. Предложенная застройщиком цена — 21,3 млн руб., начальная цена составляла 1 руб. Объект будет восстановлен под офисные помещения или бутик-отель, что обусловлено историческими планировочными решениями. Работы по восстановлению будут проводиться в партнерстве с компанией «Талан-Пермь»

Согласно конкурсной документации, на инвестора возложена обязанность по восстановлению памятника до конца 2029 года. Архитектурную ценность «Флигеля» определяют сохранившиеся элементы фасадов и интерьеров. Среди них — кирпичные ворота с двумя калитками, арочные оконные проемы, декоративные наличники, карнизы и пилястры. В интерьерах сохранились арочные проемы, филенчатые двери, потолочные карнизы, а также парадная лестница с мраморными ступенями и деревянными перилами.

Согласно данным Кartoteka.ru, ООО «СЗ "Магнолия"» зарегистрировано в Перми в 2021 году. Учредителями являются Ашир и Ифраим Биняминовы. Руководителем ООО является Хаймиши Биняминов. Семья бизнесменов Биняминовых ранее владела оптовым рынком «Гача». Предприниматели решили его застроить, организовав для этого компанию «Магнолия». В 2024 году стало известно, что в проекте развития «Гачи» примет участие девелопер «Талан». В конце прошлого года застройщик начал выкуп участков у господ Биняминовых.