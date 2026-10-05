Пассажиры рейса в Сочи устроили бунт в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда пассажиры задержанного рейса Москва — Сочи устроили бунт. Они заблокировали дверь в зону вылета, из-за чего другие пассажиры смогли пройти на посадку только в сопровождении полиции, сообщает V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры рейса SU1042 заблокировали выход в стерильную зону в аэропорту Волгограда

Фото: Нина Шевченко Пассажиры рейса SU1042 заблокировали выход в стерильную зону в аэропорту Волгограда

Фото: Нина Шевченко

Конфликтная ситуация попала на видео, позже его разместили в социальных сетях. На кадрах, предположительно, взбунтовались пассажиры рейса SU1042, летевшего из Москвы в Сочи. Из-за закрытия неба борт вынужденно приземлился в Волгограде. По данным табло, рейс должен был вылететь из аэропорта Гумрак 3 октября в 17:40, но фактически сделал это 4 октября в 14:48.

Пассажиры задержанного рейса потеряли контроль и заблокировали двери в стерильную зону вылета. Из-за этого прошедшие регистрацию и досмотр пассажиры других рейсов не могли пройти на посадку. «Мы же сели на борт исключительно благодаря сотруднику полиции, который помог открыть дверь изнутри. Если бы не он, то были бы проблемы», — рассказал один из пассажиров.

В аэропорту Волгограда и региональном ЛУ МВД России на транспорте ситуацию на данный момент не прокомментировали.

Аэропорт Волгограда закрыли на прием и вылет воздушных судов в полночь с 3 на 4 октября, ограничения сняли в 9 утра. В пресс-службе аэропорта Сочи ночью 3 октября сообщили, что ситуация сложная, поскольку постоянные ограничения воздушного пространства не дают авиакомпаниям выровнять свое расписание. «За последние сутки, 03.10.2026, в Сочи несколько раз вводились ограничения воздушного пространства», — отметили в воздушной гавани.

Марина Окорокова