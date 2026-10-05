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Оренбуржец предстанет перед судом за избиение своей матери до смерти

В Оренбургской области перед судом предстанет мужчина за избиение своей матери до смерти. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, задержанному инкриминируется ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Инцидент зафиксирован в июле 2026 года в Новотроицке. Следователи установили, что обвиняемый напал на свою мать в состоянии алкогольного опьянения, когда между ними начался конфликт. Мужчина неоднократно нанес потерпевшей удары, в том числе избивал ее тростью: из-за полученных травм женщина скончалась на месте.

На данный момент фигурант находится в СИЗО по ходатайству следователя. Уголовное дело накануне было направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Яна Вежлева