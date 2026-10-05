Самым востребованным видом дополнительного образования при найме в Татарстане стала профессиональная переподготовка. На нее обращают внимание 44% работодателей, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 44% работодателей Татарстана учитывают профпереподготовку при найме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 44% работодателей Татарстана учитывают профпереподготовку при найме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще 38% компаний учитывают сертификаты, подтверждающие знания и навыки, 28% — стажировки. Курсы повышения квалификации важны для 23% работодателей, дистанционное обучение и онлайн-курсы — для 8%, второе высшее образование — для 5%.

В строительстве, недвижимости и проектировании профпереподготовку учитывают 52% работодателей, в тяжелой промышленности — 43%, в ИТ и финтехе — 41%.

При этом 77% компаний готовы платить выше рынка сотрудникам с дополнительными компетенциями. Для 51% работодателей это касается только отдельных специальностей.

Анна Кайдалова