В Ульяновской области взыскали имущество, полученное в ситуации конфликта интересов, на 39 млн рублей

За первое полугодие этого года в суды Ульяновской области направили пять исковых заявлений о взыскании имущества, полученного в ситуации конфликта интересов. Общая сумма предъявленных требований превысила 39 млн руб., сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Так, в доход государства обратили земельный участок и расположенный на нем дом, две квартиры, три автомобиля премиального класса стоимостью свыше 16 млн руб. бывшего начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Валерию Художидкову. В период с 2022 года по 2024 год экс-начальник, его сожительница и ее мать приобрели имущество на полученные преступным путем деньги.

Также суд удовлетворил требование о взыскании с экс-главы администрации МО «Тереньгульский район» Владимира Дергунова стоимости участка в размере более 5,4 млн руб. Будучи главой администрации он организовал регистрацию ДНТ «Лесная поляна» и в 2009 году незаконно предоставил ему в аренду муниципальный земельный участок площадью 233,9 га. В дальнейшем участок был продан товариществу, затем разделен на 56 объектов недвижимости. Их Дергунов реализовал различным частным лицам.

Руфия Кутляева