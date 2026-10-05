В Татарстане раскрыли схему хищения денег с помощью ипотечных кредитов. Ущерб банку превысил 60 млн руб., сообщила пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане раскрыли схему мошенничества с ипотекой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане раскрыли схему мошенничества с ипотекой

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, в 2023–2024 годах сотрудники компании подавали заявки от лица граждан на оформление кредитов до 6 млн руб. на строительство домов по программе господдержки. После получения денег заемщики обналичивали их и передавали участникам схемы.

Часть заемщиков находили за вознаграждение в 350 тыс. руб. Им обещали оплачивать ипотеку и выплачивать по 40 тыс. руб. в месяц, однако обещания не выполнялись.

30 сентября задержали четырех участников схемы. Всего подозреваемыми проходят девять человек. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, участникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Кайдалова