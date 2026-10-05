В Башкирии отменили инвестпроект стоимостью 860 млн рублей в зоне «Алга»

Арбитражный суд Башкирии расторг соглашение между правительством республики, АО «Корпорация развития Башкирии» и ООО «П Соларис» об открытии производства поворотных опор для солнечных панелей в особой экономической зоне «Алга». Об этом сообщают «Пруфы».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2021 года входящие в венгерскую группу компаний Optimum Solar предприятия «Оптимум Солар Рус» и «П Соларис» защитили проекты строительства заводов солнечных батарей и опорных конструкций. Для реализации проекта «П Соларис» получил 3,16 га земли под Ишимбаем. Вложения компании должны составить 860 млн руб. Выход производства на проектную мощность планировался на конец 2022 года.

Однако строительство заводов так и не началось. В решении арбитражного суда говорится, что Корпорация развития Башкирии осмотрела выделенный инвестору участок, но капитальных строений там не обнаружила.

Помимо расторжения соглашения, суд взыскал с «П Соларис» 5 млн руб. штрафа в пользу правительства Башкирии за досрочное прекращение соглашения, а также 223,6 тыс. руб. долга и пени за аренду земельного участка.

Идэль Гумеров