Два месяца роста строительной активности в Башкирии сменились снижением

В августе объем строительных работ в Башкирии в стоимостном выражении составил 36,6 млрд руб., что на 0,7% меньше июльского результата. По сравнению с августом прошлого года падение составило 15,7%, следует из данных Башстата.

До августа активность строительной отрасли в Башкирии росла два месяца после майского снижения.

Всего за восемь месяцев объем строительных работ в регионе составил около 224,6 млрд руб. — это на 19,4% меньше, чем за такой же период 2025 года.

Идэль Гумеров