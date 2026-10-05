В Оренбурге в ДТП с автобусом была госпитализирована пассажирка общественного транспорта

В воскресенье, 4 октября, произошло ДТП в Оренбурге на ул. Пролетарской с участием автобуса «Лиаз». В результате ДТП 78-летняя пассажирка автобуса «Лиаз» госпитализирована. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, на ул. Пролетарской напротив дома №43 51-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по второстепенной дороге ул. Профсоюзной в сторону ул. Комсомольской. Он не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «Лиаз», под управлением 55-летнего водителя. Автобус двигался слева по главной дороге.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева