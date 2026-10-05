В Варгашинском округе завели дело после гибели пассажира в аварии

Пассажир автомобиля погиб в аварии в Варгашинском округе. Возбуждено уголовное дело по «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, утром 3 октября 21-летний водитель ВАЗ-2112 двигался по дороге Урал — Шастово — Шмаково со стороны села Шастово к деревне Урал. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП 25-летний пассажир машины скончался в медицинской организации. Водителя с травмами госпитализировали.

Виталина Ярховска