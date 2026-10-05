Челябинская дзюдоистка завоевала бронзу чемпионата мира

Представляющая Челябинскую и Свердловскую области дзюдоистка Сабина Гилязова стала бронзовым призером чемпионата мира в Баку в весовой категории до 48 кг. Для 32-летней спортсменки это первая медаль мировых первенств в карьере, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

На пути к пьедесталу Гилязова, посеянная под высоким номером, пропустила первый круг, после чего одержала чистые победы над словачкой Патрицией Томанковой и азербайджанкой Конул Алиевой. В четвертьфинале уральская спортсменка уступила японке Вакане Коге, однако через утешительный раунд вышла в малый финал, где встретилась с соотечественницей Мариной Воробьевой. Поединок перешел в дополнительное время, где победа осталась за Гилязовой. Таким образом, челябинская дзюдоистка открыла медальный счет сборной России на турнире.

Евгений Рыженьков